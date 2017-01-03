Sosyal Medya Yalanı Kırgız Genci Yaktı: Reina Saldırısıyla İlgim Yok!

Sosyal medyada Akhe Mashrapov isimli Kırgız vatandaşının Reina saldırısını gerçekleştiren kişi olduğu iddiaları yayıldı. Mashrapov Kırgız basınına konuşup, "Teröriste benzerliğim nedeniyle İstanbul'da gözaltına alındım, 1 saatlik sorgunun ardından serbest bırakıldım." dedi.

PASAPORTUNUN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı. Bu sabah İstanbul'dan Bişkek'e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduğunu açıkladı.

ÖZÜR DİLENEREK SERBEST BIRAKILDI

Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov ," Ben Türkiye'de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım"dedi. 2011 yılından bu yana ticaret için Türkiye'ye sıklıkla gidip geldiğini söyleyen 28 yaşındaki Akhe Mashrapov'un açıklamaları Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.