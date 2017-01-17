Sosyal Medya Uzmanı H.Gökhan Karaçavuş 'tan Youtube Hakkında Önemli Açıklama

Özellikle internet üzerinden para kazanmanın en kolay yöntemlerinin başında gelen Youtube'da kişilerin en çok merak ettiği sorular ile ilgili Sosyal Medya Uzmanı H.Gökhan Karaçavuş açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medya Uzmanı H.Gökhan Karaçavuş yaptığı açıklamada; " İlk olarak her konuda olduğu gibi burada özgün çalışmanız sizlere büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bunun nedeni ise özgün içerikler mutlaka zaman içerisinde dikkat çekici olacaktır ve bu konuda Youtube üzerinde belli bir kitleye sahip olmanıza neden olacaktır.

Sosyal Medya Uzmanı H.Gökhan Karaçavuş Youtube kanallarının özgün olması ile ilgili yaptığı açıklamalarla sözlerini noktaladı ;

Sizin de yapmanız gereken işlemlerin başında ürettiğiniz içeriğin orijinal olması ve özellikle Youtube üzerinde ilgi çekici içeriklerin başında gelen bir konu olması gerekmektedir. Bu konulardan örnek verecek olursak çocuklar üzerine kurulu olan bir kanal, video kanalı, kadınlara yönelik bir kanal tarzında bir kanal üretmeniz durumunda Youtube üzerinde organik bir kitleye erişme fırsatını yakalamış olacaksınız. Özellikle ürettiğiniz kanalda sadece bir olay üzerinden hareket etmeniz bu konuda daha çabuk dikkat çekmenize ve videolarınızın milyonlarca kişi tarafından izlenmesine neden olacaktır. İşte bu yüzden Youtube üzerinde çektiğiniz videolarınızı kısa sürede milyonlara ulaştırmak adına önemli işlemleri gerçekleştirme fırsatını yakalamış olacaksınız."