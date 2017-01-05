Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Hakaretten Tutuklandılar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri belirlenen T. B. ve İ.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiası üzerine Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonrasında 2 kişi göz altına alında. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B ve İ.B çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE