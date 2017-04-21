Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandasına 6 Gözaltı (2)
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDISosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle adliyeye getirilen 5 kişi, savcılığa verdkleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle adliyeye getirilen 5 kişi, savcılığa verdkleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemede savunma yapan sanıklardan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.