Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandasına 6 Gözaltı (2)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDISosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle adliyeye getirilen 5 kişi, savcılığa verdkleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandasına 6 Gözaltı (2)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle adliyeye getirilen 5 kişi, savcılığa verdkleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemede savunma yapan sanıklardan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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