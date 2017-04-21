Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandasına 6 Gözaltı

ELAZIĞ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı timleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik devam ettirdiği operasyonlarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Yapılan ilk sorgunun ardında 1 şüpheli serbest bırakılırken, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - Elazığ