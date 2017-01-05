Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen S.A. Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. S.A. savcılık ifadesinin ardından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk dildi. S.A. Hınıs Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM