Sosyal medya, televizyonu solladı

Türk E-ticaret sektörü, sosyal medyayı kullanarak büyümeyi hedefliyor

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: "İnternet kullanıcılarını sosyal medya aracılığıyla sanal dükkanlara çekmeyi başarırsak, e-ticaret sektörünün büyüklüğü 100 milyar lirayı aşar"

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social'ın araştırmasına göre, Türkiye'deki internet kullanıcılarının sosyal medyada bir günde geçirdikleri ortalama süre 2 saat 32 dakika. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise aynı araştırmaya göre 2 saat 18 dakika.

Bu da demek oluyor ki artık televizyon ekranlarından çok, sosyal medyaya bağlıyız!

We Are Social'daki 2016 Türkiye rakamlarına göre aktif internet kullanıcısı sayısı 46 milyon kişi. Yani, nüfusun yüzde 58'i internete bağlı. Bu kitlenin yüzde 77'si internete düzenli olarak her gün giriyor ve PC, tablet ya da akıllı telefonlar aracılığıyla ortalama 4 saat 14 dakikalarını internette dolaşarak geçiriyorlar.

İnternet kullanıcılarının sörf yaparken ağırlıklı tercihleri ise sosyal medya iken, en çok kullanılan platform Facebook. Onun ardından sırasıyla WhatsApp, Messenger, Twitter ve Instagram'ın tercih edildiği görülüyor.

Her gün ortalama 2 saat 32 dakikalarını sosyal medya platformlarında geçiren bu kişiler, e-ticaret sektörünün hedef kitlesi arasında ilk sırada yer alıyor.

400'ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Türkiye'deki e-ticaret müşterilerinin sayısının 10 milyon civarında olduğunu anımsatarak, "Günde iki buçuk saat düzenli olarak sosyal medyada turlayan 46 milyonun sadece 10 milyonu aktif müşteri durumunda ve bu yeterli değil. O yüzden de e-ticaretin genel perakende içindeki payı yüzde 2'yi geçmiyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 6-12 aralığında. Dijital vitrinlere bakmakla yetinen 30 milyonu aşkın internet kullanıcısını sosyal medya aracılığıyla dükkanlara çekmeyi başarırsak, halen 50-60 milyar düzeyinde olan e-ticaret sektörünün büyüklüğü 100 milyar lirayı aşar. Böylelikle gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabiliriz" diye konuştu.

Kayral'a göre e-ticaretin avantajları şöyle:

-Zaman sınırlaması yok: E-ticaretin en büyük artılarından biri günün her saati ve yılın her günü alışveriş yapılabilmesi.

-Her yerden alışveriş yapma fırsatı: Online alışverişte tüketici, yaşadığı şehirde hatta ülkede bulamadığı ürünlere internet üzerinden ulaşabiliyor.

-Geniş ürün yelpazesi: İnternetten alışverişin bir avantajı da insanların ihtiyaç duydukları her ürün ve her hizmete anında ulaşabilmesi.

-En uygun fiyat: İntenette fiyat araştırması yapmak son derece kolay olduğundan, aranılan bir ürünü en uygun fiyatla satın alabilmek mümkün. Ayrıca e-ticaret sitelerinden aldığı komisyonu müşteriye aktaran, yani "alışveriş yapana para veren" Avantajix.com gibi siteler, online alışverişlerin benzersiz şekilde ucuza gelmesini sağlıyor. Bu yüzden İngiltere, ABD, Almanya gibi ülkelerde online alışverişlerin çoğu bu siteler üzerinden yapılıyor.

-Kalabalıktan uzak alışveriş: E-ticaret, alışveriş merkezinin, çarşı pazarın karmaşasından, gürültüsünden ve kalabalığından kaçanlara da çare oluyor. Özellikle mağaza dolaşmayı sevmediği araştırmalarla kanıtlanan erkek tüketiciler ile alışverişe ayıracak zamanı olmayan kişileri de bu dertten kurtarıyor.

-İkinci el ürünlere erişim: Sadece büyük markaların ürünlerini size ulaştırmakla kalmayan e-ticaret, ikinci el ürünlere ulaşmanızı veya isterseniz kendi eşyalarınızı satışa çıkarmanıza da yardımcı oluyor.