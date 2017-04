Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı Sanlav: "Sosyal Medyadan Hırsızlara Davetiye Çıkartmayın"

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı, Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, sosyal medyanın tehlikelerine ve sosyal medyada iyi görünmenin yollarına değindi.



Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı, Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ARGEM), Arnavutköylü öğrencilerle buluştu. "Etkili Sosyal Medya Kullanımı" konulu konferansta konuşan Ümit Sanlav, sosyal medyanın sınırsız ve sonsuz faydalarına rağmen, yanlış kullanıldığında oluşabilecek zararlı etkilerine ve sosyal medyada iyi görünmenin yollarına değindi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Arnavutköy Belediyesi Kültür Müdürü Mithat Yolcu, "Alanında en iyi isimler ile gençlerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yine Türkiye'nin en güncel konularından olan ve gençlerin tamamının hayatının başköşesinde olan sosyal medyayı konuşacağız. Sosyal medyadan nasıl faydalanırız, zararlı etkilerinden nasıl korunuruz bunu öğreneceğiz" diyerek, ARGEM'in tüm Arnavutköylü gençlerin hizmetinde olduğunu ifade etti.



Sosyal medyada iyi görünmenin yolları ve güvenli sosyal medya kullanımına değinen Ümit Sanlav, "Sosyal medya bugün dijital kimliklerinizdir, ileride de CV'niz olacaktır" dediği sunumunda, şunları kaydetti:



"Sosyal medya hesaplarımız artık CV'lerimiz. Bankalar kredi verirken, işverenler işe alırken, sosyal medya hesaplarımızı inceliyorlar. Dolayısıyla paylaşım yapmadan önce içeriğini iyi düşünün, bugün yaptığınız sorumsuz bir paylaşım, yıllar sonra hakkınızda olumsuz bir algı olarak karşınıza çıkabilir."



"Sosyal medyada mahremiyet ve güvenliğe dikkat"



Sanlav, "Arkadaş listemizi güvendiğimiz ve tanıdığımız kişilerden oluşturmalıyız. Sosyal medyada her gördüğümüz erkek erkek olmayabilir, her gördüğümüz kadın kadın olmayabilir, her gördüğümüz çocuk çocuk olmayabilir. Tanımadığımız kişilerden gelen istekleri kabul etmemeliyiz. Nasıl ki evimizin kapısını her çalanı içeri buyur etmiyorsak, sosyal medya hesaplarımıza da her önüne geleni kabul etmemeliyiz, mahrem konulara girmemeliyiz. Sosyal medyadaki art niyetli kişi ve oluşumların özel konuşmalarımızı şantaj olarak kullanması, hırsızlık ve cinsel tacize varan sonuçlar doğurabiliyor, bunun pek çok örnekleri var" diye konuştu.



"Hırsızlara davetiye çıkartmayın"



Yapılan anket ve araştırma sonuçlarına göre her 10 gençten 9'unun sosyal medya bağımlısı olduğuna da dikkat çeken Sanlav, sosyal medya bağımlılığının hayatı sabote eden olumsuzluklarının yanı sıra, güvenlik açıkları doğurduğunu şu cümlelerle ifade etti:



"Bağımlılık türlerinden biri de 'anı yaşamaktansa paylaşmak' dürtüsüdür. Düşünün ki bir aile tatile gitmiş ve gittiği yerden fotoğraf paylaşıyor. Paylaşımlarında biraz daha gezindiğinizde evinde yaptığı konum belirten paylaşımlar da var. Yani diyor ki; 'ben ailece şehir dışındayım, tatildeyim, evim savunmasız, adresim de budur.' Seyahat ve tatillerde yer bildirimi yapmak ve evimizden paylaşımlarda konum bilgisi vermek, hırsızlara davetiye çıkartmak demektir."



Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'ya, Arnavutköy gençliğine verdiği önemden dolayı teşekkür eden Ümit Sanlav, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu 2023 vizyonunda yer alan en önemli çalışmalardan birinin teknolojik yönden tam bağımsız Türkiye çalışmaları olduğunu belirtirken, kendi arama motorumuzu, sosyal paylaşım sitelerimizi ve browserımızı hayata geçirmemiz gerektiğinin önemine değindi. - İSTANBUL