Sosyal Medya Propagandasına 3 Gözaltı

Muş'ta sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı ve devlet büyüklerine hakarette bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Nisan 2017 günü yapılan çalışmalarda, Muş merkeze bağlı Gündoğan, Üçsırt ve Varto ilçesine Güzeldere köyünde ikamet eden 3 şahsın sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, hükümeti aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Bahse konu şahısların gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MUŞ