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Sosyal Medya Paylaşımları ve Cumhuriyet Gazetesinde Yazdığı Bazı Yazılarda "Terör Örgütü...

Sosyal Medya Paylaşımları ve Cumhuriyet Gazetesinde Yazdığı Bazı Yazılarda "Terör Örgütü...

Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen gazeteci Ahmet Şık tutuklandı.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Cumhuriyet Gazetesinde Yazdığı Bazı Yazılarda

Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen gazeteci Ahmet Şık tutuklandı

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Sosyal Medya, Cumhuriyet, Propaganda, Ahmet Şık, Terör
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