IHAAW172751-ASA/03-02-2017
- Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 03.02.2017 17: 27: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL
Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Tutuklanan Modacı Barbaros Şansal Hakkında "Halkı Kin ve...
IHAAW172751-ASA/03-02-2017 - Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
IHAAW172751-ASA/03-02-2017