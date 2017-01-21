Sosyal Medya Eğitimi teorik ve pratiği bir arada sunan içeriği ile öğrencilerine geleneksel pazarlama iletişimi ilkelerini ve dijital pazarlama dünyasının gerekliliklerini öğreterek; sosyal medyaya nasıl bakmaları gerektiğini gösteriyor. Ayrıca firmaların bünyelerinde bulunan birden çok sitenin internet araçlarını kullanarak nasıl yönetileceği ve pazarlanacağı da açıklanmaktadır.



Web yöneticileriniz ve çalışanlarınız için de özel olarak düzenlenebilecek sosyal medya eğitimleri ile markanın dijital olarak nasıl daha iyi pazarlanacağını öğrenecek, web adreslerinizin arama motorlarından sosyal paylaşım sitelerine kadar her yerde fark edilmesini sağlayacaksınız.



Sosyal medya kursu, şirket içi bilişim personellerine ya da dileyen kişilere;



Yeni medya ve sosyal ağ kavramlarının nasıl ve neden ortaya çıktığını,



Türkiye ve dünyadaki sosyal medya değişimlerini,



Dijital medya ve pazarlama araçlarının kullanımını,



Gelecekte yaşanabilecek gelişmeleri,



Marka ve müşteri deneyimlerini,



Tüketiciye en etkili ulaşma yollarını,



Nasıl optimizasyon yapılacağını öğretiyor.



Siz de bu eğitimleri almak, firmanızın satış ve pazarlama gelirlerini artırmak, iletişim araçlarını doğru kullanmak ve kendinize yeni bir iş alanı oluşturmak istiyorsanız seo ve sosyal medya eğitimi almalısınız.



Kişi ve personeller için özel olarak hazırlanan "Sosyal Medya Eğitimi" teorik ve pratik dersler ile kişilere bilgi ve beceri kazandırma amacına dayanır. Örnekler üzerinden açıklamalar ve projeler ile desteklenen dersler pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve sosyal medya yönetimleri ile devam eder.



Sosyal medya istatistikleri



Online kişiler ne yapıyor?



Dijital medya istatistikleri bize ne anlatır?



Marka Yaratma



Offline marka yönetimi Nedir?



Marka oluşturma stratejileri



Başarılı marka yönetimi



Online marka yönetimi



Dijital PR nedir?



Online itibar yönetimi



Dijital PR'ın amacı



Online itibar koruma stratejileri



Dijital PR'ın markaya etkileri



Reklam kanallarının yönetilmesi



Reklam satın alma



Reklam ve Pazarlama



Reklam nedir?



Reklam kriterleri



Reklam araçları



Reklamın işlevleri



Pazarlama psikolojisi



Web ve sosyal medya pazarlama nedir?



Görsel iletişim unsurları



Renklerin bilinçaltında yarattıkları



İçeriğinizi ya da kampanyanızı virale dönüştürmenin yolları



Pazarlama ve strateji



Viral pazarlama ve strateji



Online ortamda kullanıcıyı nasıl ikna edersiniz?



İknanın psikolojisi ve iknayı etkileyen faktörler



Reklam modelleri



Geleneksel reklam modelleri



Basılı



Görsel/ İşitsel



Açık hava



Dijital reklam modelleri



İnternet



E-mail marketing



Mobil



İnternet Reklamları



Web siteleri – Görsel iletişim unsurları



Facebook



Twitter



Sosyal medya reklamları



Sosyal Medya Nedir?



Sosyal Medya araçları nelerdir?



Sosyal medyanın topluma etkileri



Popüler sosyal medya siteleri, online topluluklar ve sanal dünyalar



Sosyal Medya Stratejileri



Sosyal medya stratejisi nasıl oluşturulur?



Hedef kitle nasıl tespit edilir?



Rakip analizi



İletişim dili oluşturma



Zaman, metin, mecra ayrımı



Sosyal Medyada Marka Duruşu Geliştirme



Sosyal medya marka entegrasyonu



Sosyal medyada marka duruşu geliştirme



Sosyal medya destekli pazarlama ve medya planı



Örnek durum incelemeleri



Sosyal Medyada Topluluk Yaratma



Bir online community nasıl üretilir, ana dinamikleri nelerdir?



Kullanıcılarda aidiyet hissi yaratma metotları



Sosyal Medyada Marka Yönetimi



Markayı dijitale taşımak



Markanın dijital brief süreci



Dijital strateji oluşturma



Sosyal Medya Kampanyaları



Nasıl Oluşturulur?



Facebook reklamları ve kampanya yönetimi



Twitter reklamları ve kampanya yönetimi



Instagram reklamları ve kampanya yönetimi



Gplus reklamları ve kampanya yönetimi



Sosyal Medyada Takip ve Raporlama



Sosyal medya monitoring araçları



Sosyal medya araçları



Sosyal medya raporları oluşturma



Sosyal medya raporlarının incelenmesi



Sosyal Medyada Kriz Yönetimi



Sosyal medya krizleri nasıl oluşur?



Sosyal medya krizlerine müdahale etme



Stratejiler ve kriz geliştirme



Genel Tekrar



Sosyal medyada başarılı olmanın püf noktaları



En çok yapılan sosyal medya hataları



Sosyal medya da doğru bilinen yanlışlar



Başarılı kampanyalar oluşturma



Rakiplerden farklı olmanın yolları



Web sitesine daha çok ziyaretçi çağırma