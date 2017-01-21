Sosyal Medya Kursu

Sosyal Medya Eğitimi teorik ve pratiği bir arada sunan içeriği ile öğrencilerine geleneksel pazarlama iletişimi ilkelerini ve dijital pazarlama dünyasının gerekliliklerini öğreterek; sosyal medyaya nasıl bakmaları gerektiğini gösteriyor.

Sosyal Medya Kursu

Sosyal Medya Eğitimi teorik ve pratiği bir arada sunan içeriği ile öğrencilerine geleneksel pazarlama iletişimi ilkelerini ve dijital pazarlama dünyasının gerekliliklerini öğreterek; sosyal medyaya nasıl bakmaları gerektiğini gösteriyor. Ayrıca firmaların bünyelerinde bulunan birden çok sitenin internet araçlarını kullanarak nasıl yönetileceği ve pazarlanacağı da açıklanmaktadır.

Web yöneticileriniz ve çalışanlarınız için de özel olarak düzenlenebilecek sosyal medya eğitimleri ile markanın dijital olarak nasıl daha iyi pazarlanacağını öğrenecek, web adreslerinizin arama motorlarından sosyal paylaşım sitelerine kadar her yerde fark edilmesini sağlayacaksınız.

Sosyal medya kursu, şirket içi bilişim personellerine ya da dileyen kişilere;

Yeni medya ve sosyal ağ kavramlarının nasıl ve neden ortaya çıktığını,

Türkiye ve dünyadaki sosyal medya değişimlerini,

Dijital medya ve pazarlama araçlarının kullanımını,

Gelecekte yaşanabilecek gelişmeleri,

Marka ve müşteri deneyimlerini,

Tüketiciye en etkili ulaşma yollarını,

Nasıl optimizasyon yapılacağını öğretiyor.

Siz de bu eğitimleri almak, firmanızın satış ve pazarlama gelirlerini artırmak, iletişim araçlarını doğru kullanmak ve kendinize yeni bir iş alanı oluşturmak istiyorsanız seo ve sosyal medya eğitimi almalısınız.

Kişi ve personeller için özel olarak hazırlanan "Sosyal Medya Eğitimi" teorik ve pratik dersler ile kişilere bilgi ve beceri kazandırma amacına dayanır. Örnekler üzerinden açıklamalar ve projeler ile desteklenen dersler pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve sosyal medya yönetimleri ile devam eder.

Sosyal medya istatistikleri

Online kişiler ne yapıyor?

Dijital medya istatistikleri bize ne anlatır?

Marka Yaratma

Offline marka yönetimi Nedir?

Marka oluşturma stratejileri

Başarılı marka yönetimi

Online marka yönetimi

Dijital PR nedir?

Online itibar yönetimi

Dijital PR'ın amacı

Online itibar koruma stratejileri

Dijital PR'ın markaya etkileri

Reklam kanallarının yönetilmesi

Reklam satın alma

Reklam ve Pazarlama

Reklam nedir?

Reklam kriterleri

Reklam araçları

Reklamın işlevleri

Pazarlama psikolojisi

Web ve sosyal medya pazarlama nedir?

Görsel iletişim unsurları

Renklerin bilinçaltında yarattıkları

İçeriğinizi ya da kampanyanızı virale dönüştürmenin yolları

Pazarlama ve strateji

Viral pazarlama ve strateji

Online ortamda kullanıcıyı nasıl ikna edersiniz?

İknanın psikolojisi ve iknayı etkileyen faktörler

Reklam modelleri

Geleneksel reklam modelleri

Basılı

Görsel/ İşitsel

Açık hava

Dijital reklam modelleri

İnternet

E-mail marketing

Mobil

İnternet Reklamları

Web siteleri – Görsel iletişim unsurları

Facebook

Twitter

Sosyal medya reklamları

Sosyal Medya Nedir?

Sosyal Medya araçları nelerdir?

Sosyal medyanın topluma etkileri

Popüler sosyal medya siteleri, online topluluklar ve sanal dünyalar

Sosyal Medya Stratejileri

Sosyal medya stratejisi nasıl oluşturulur?

Hedef kitle nasıl tespit edilir?

Rakip analizi

İletişim dili oluşturma

Zaman, metin, mecra ayrımı

Sosyal Medyada Marka Duruşu Geliştirme

Sosyal medya marka entegrasyonu

Sosyal medyada marka duruşu geliştirme

Sosyal medya destekli pazarlama ve medya planı

Örnek durum incelemeleri

Sosyal Medyada Topluluk Yaratma

Bir online community nasıl üretilir, ana dinamikleri nelerdir?

Kullanıcılarda aidiyet hissi yaratma metotları

Sosyal Medyada Marka Yönetimi

Markayı dijitale taşımak

Markanın dijital brief süreci

Dijital strateji oluşturma

Sosyal Medya Kampanyaları

Nasıl Oluşturulur?

Facebook reklamları ve kampanya yönetimi

Twitter reklamları ve kampanya yönetimi

Instagram reklamları ve kampanya yönetimi

Gplus reklamları ve kampanya yönetimi

Sosyal Medyada Takip ve Raporlama

Sosyal medya monitoring araçları

Sosyal medya araçları

Sosyal medya raporları oluşturma

Sosyal medya raporlarının incelenmesi

Sosyal Medyada Kriz Yönetimi

Sosyal medya krizleri nasıl oluşur?

Sosyal medya krizlerine müdahale etme

Stratejiler ve kriz geliştirme

Genel Tekrar

Sosyal medyada başarılı olmanın püf noktaları

En çok yapılan sosyal medya hataları

Sosyal medya da doğru bilinen yanlışlar

Başarılı kampanyalar oluşturma

Rakiplerden farklı olmanın yolları

Web sitesine daha çok ziyaretçi çağırma

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads