Sosyal Medya Eğitimi teorik ve pratiği bir arada sunan içeriği ile öğrencilerine geleneksel pazarlama iletişimi ilkelerini ve dijital pazarlama dünyasının gerekliliklerini öğreterek; sosyal medyaya nasıl bakmaları gerektiğini gösteriyor. Ayrıca firmaların bünyelerinde bulunan birden çok sitenin internet araçlarını kullanarak nasıl yönetileceği ve pazarlanacağı da açıklanmaktadır.
Web yöneticileriniz ve çalışanlarınız için de özel olarak düzenlenebilecek sosyal medya eğitimleri ile markanın dijital olarak nasıl daha iyi pazarlanacağını öğrenecek, web adreslerinizin arama motorlarından sosyal paylaşım sitelerine kadar her yerde fark edilmesini sağlayacaksınız.
Sosyal medya kursu, şirket içi bilişim personellerine ya da dileyen kişilere;
Yeni medya ve sosyal ağ kavramlarının nasıl ve neden ortaya çıktığını,
Türkiye ve dünyadaki sosyal medya değişimlerini,
Dijital medya ve pazarlama araçlarının kullanımını,
Gelecekte yaşanabilecek gelişmeleri,
Marka ve müşteri deneyimlerini,
Tüketiciye en etkili ulaşma yollarını,
Nasıl optimizasyon yapılacağını öğretiyor.
Siz de bu eğitimleri almak, firmanızın satış ve pazarlama gelirlerini artırmak, iletişim araçlarını doğru kullanmak ve kendinize yeni bir iş alanı oluşturmak istiyorsanız seo ve sosyal medya eğitimi almalısınız.
Kişi ve personeller için özel olarak hazırlanan "Sosyal Medya Eğitimi" teorik ve pratik dersler ile kişilere bilgi ve beceri kazandırma amacına dayanır. Örnekler üzerinden açıklamalar ve projeler ile desteklenen dersler pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve sosyal medya yönetimleri ile devam eder.
Sosyal medya istatistikleri
Online kişiler ne yapıyor?
Dijital medya istatistikleri bize ne anlatır?
Marka Yaratma
Offline marka yönetimi Nedir?
Marka oluşturma stratejileri
Başarılı marka yönetimi
Online marka yönetimi
Dijital PR nedir?
Online itibar yönetimi
Dijital PR'ın amacı
Online itibar koruma stratejileri
Dijital PR'ın markaya etkileri
Reklam kanallarının yönetilmesi
Reklam satın alma
Reklam ve Pazarlama
Reklam nedir?
Reklam kriterleri
Reklam araçları
Reklamın işlevleri
Pazarlama psikolojisi
Web ve sosyal medya pazarlama nedir?
Görsel iletişim unsurları
Renklerin bilinçaltında yarattıkları
İçeriğinizi ya da kampanyanızı virale dönüştürmenin yolları
Pazarlama ve strateji
Viral pazarlama ve strateji
Online ortamda kullanıcıyı nasıl ikna edersiniz?
İknanın psikolojisi ve iknayı etkileyen faktörler
Reklam modelleri
Geleneksel reklam modelleri
Basılı
Görsel/ İşitsel
Açık hava
Dijital reklam modelleri
İnternet
E-mail marketing
Mobil
İnternet Reklamları
Web siteleri – Görsel iletişim unsurları
Facebook
Twitter
Sosyal medya reklamları
Sosyal Medya Nedir?
Sosyal Medya araçları nelerdir?
Sosyal medyanın topluma etkileri
Popüler sosyal medya siteleri, online topluluklar ve sanal dünyalar
Sosyal Medya Stratejileri
Sosyal medya stratejisi nasıl oluşturulur?
Hedef kitle nasıl tespit edilir?
Rakip analizi
İletişim dili oluşturma
Zaman, metin, mecra ayrımı
Sosyal Medyada Marka Duruşu Geliştirme
Sosyal medya marka entegrasyonu
Sosyal medyada marka duruşu geliştirme
Sosyal medya destekli pazarlama ve medya planı
Örnek durum incelemeleri
Sosyal Medyada Topluluk Yaratma
Bir online community nasıl üretilir, ana dinamikleri nelerdir?
Kullanıcılarda aidiyet hissi yaratma metotları
Sosyal Medyada Marka Yönetimi
Markayı dijitale taşımak
Markanın dijital brief süreci
Dijital strateji oluşturma
Sosyal Medya Kampanyaları
Nasıl Oluşturulur?
Facebook reklamları ve kampanya yönetimi
Twitter reklamları ve kampanya yönetimi
Instagram reklamları ve kampanya yönetimi
Gplus reklamları ve kampanya yönetimi
Sosyal Medyada Takip ve Raporlama
Sosyal medya monitoring araçları
Sosyal medya araçları
Sosyal medya raporları oluşturma
Sosyal medya raporlarının incelenmesi
Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
Sosyal medya krizleri nasıl oluşur?
Sosyal medya krizlerine müdahale etme
Stratejiler ve kriz geliştirme
Genel Tekrar
Sosyal medyada başarılı olmanın püf noktaları
En çok yapılan sosyal medya hataları
Sosyal medya da doğru bilinen yanlışlar
Başarılı kampanyalar oluşturma
Rakiplerden farklı olmanın yolları
Web sitesine daha çok ziyaretçi çağırma
Sosyal Medya Kursu
Sosyal Medya Eğitimi teorik ve pratiği bir arada sunan içeriği ile öğrencilerine geleneksel pazarlama iletişimi ilkelerini ve dijital pazarlama dünyasının gerekliliklerini öğreterek; sosyal medyaya nasıl bakmaları gerektiğini gösteriyor.
Sosyal Medya Eğitimi teorik ve pratiği bir arada sunan içeriği ile öğrencilerine geleneksel pazarlama iletişimi ilkelerini ve dijital pazarlama dünyasının gerekliliklerini öğreterek; sosyal medyaya nasıl bakmaları gerektiğini gösteriyor. Ayrıca firmaların bünyelerinde bulunan birden çok sitenin internet araçlarını kullanarak nasıl yönetileceği ve pazarlanacağı da açıklanmaktadır.