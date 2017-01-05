Sosyal Medya Ile Gelen Ortaklık

HACER ÖZTÜRK - Üretim ve pazarlama kolaylığıyla dikkati çeken istiridye mantarı yetiştirmek üzere sosyal medya üzerinden iletişime geçen 2 genç, kurdukları serada ilk hasadı gerçekleştirdi.



Ünye ilçesinde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki Miray Nur Ustaoğlu, babası Enver Ustaoğlu'nun evlerinin balkonunda amatörce yaptığı istiridye mantarı üretimi hakkında bilgi sahibi olabilmek için internette araştırmalara başladı.



Babasıyla sosyal medyada istiridye mantarı üretimine ilişkin gruplara üye olan Ustaoğlu, burada paylaşımlarda bulunan Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu mezunu Murat Kurt ile iletişime geçti.



Kurt'un üretim konusunda bilgilerini paylaştığı Ustaoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi" Projesine başvurarak hibe almaya hak kazandı.



Murat Kurt'un desteğiyle 2 ay önce Başköy Mahallesi Dönüklü mevkisinde babasına ait arazide her biri 150 metrekarelik 4 sera kuran Ustaoğlu, üretim yaptığı ilk serada hasat gerçekleştirdi.



Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internette gördüğü istiridye mantarı yetiştiriciliğiyle ilgili araştırmaları sonucu bugün üretime başladığını söyledi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesinden yararlanarak aldığı hibeyle dört sera kurduğunu dile getiren Ustaoğlu, seralardan birinde üretime başladığını, diğer üçünü de faaliyete geçireceklerini anlattı.



Ustaoğlu, sosyal medya üzerinden tanıştığı Murat Kurt'un kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Murat Kurt arkadaşımız raf sistemimizi kurdu, seranın diğer demir aksamını hazırladı. Ben istiridye mantarı yetiştirme işini yapıyorum, arkadaşımız da pazarlama yapıyor." dedi.



Topladığı ilk hasadın ardından 3 ay boyunca günlük ortalama 100 kilogram ürün alabileceğini ifade eden Ustaoğlu, "Bugün ilk hasadımızı topluyoruz. Bunları topladıktan sonra tekrar çıkacak. Tanıdıkların yanı sıra manavlara, marketlere kilogramını 10 liradan satarak gelir elde edeceğim." diye konuştu.



"Pazar alanı geniş"



25 yaşındaki Murat Kurt ise mezun olduğu bölümle ilgili yaşadığı Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş alanının kısıtlı olduğunu, bu nedenle farklı sektörlere yöneldiğini anlattı.



Deneme yapmak için istiridye mantarı üretimine başladığını kaydeden Kurt, şunları söyledi:



"İstiridye mantarının üretimi, kültür mantarlarına göre daha kolaydı. Pazar alanı da geniş, o nedenle bu alana girdim. İlk başta araziyi ayarladık, ondan sonra seraları kuracağımız zeminleri ayarladık. Makine teknikeri olduğum için gerekli bilgiye sahiptim. Seraların montajı, kurulumu ve materyallerin sağlanmasında desteğim oldu. Sonrasında yine istiridye mantarlarının pazarlamasında desteğim olacak."



Kurt, istiridye mantarına yoğun ilgi olduğuna işaret ederek, "Çok sipariş aldık. Siparişlere yetişemeyeceğimizi düşünüyoruz. 3 ay boyunca sürekli ürün alacağız, her gün ortalama 100 kilogram civarında hasat elde edeceğiz." ifadesini kullandı.



"Kızım işi büyüttü"



Miray Nur Ustaoğlu'nun babası Enver Ustaoğlu da 3 yıl boyunca evinin balkonunda küçük çaplı istiridye mantarı yetiştirdiğini belirterek, aylık 500 kilogram ürettiği mantarı ilçede sattığını anlattı.



Kızının, internette yaptığı araştırmalar ve Bakanlık hibesiyle işi büyüttüğünü dile getiren Ustaoğlu, "Ben de işçilik, üretim ve kompost konusunda bilgim olduğu için kızıma yardımcı oluyorum. Böylelikle daha büyük bir tesis oluşturulmuş oldu." ifadesini kullandı.