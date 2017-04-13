Sosyal Medya İkinci Bir Darbe Olacak İddiasıyla Çalkalandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum mitingleri için gittiği Bandırma'da askeri havalimanına indi. Kılıçdaroğlu'na burada bir askeri tören düzenlendi.

ASKERİ TÖREN TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun silahlı askerler tarafından karşılanması büyük tepki çekti. Bu fotoğrafların yayınlanmasının ardından sosyal medyada ikinci bir darbe olacak söylentileri yayıldı.



AK Parti'ye yakın gazeteciler de darbe ile ilgili tweetler attı ve halkın hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu askeri törenle karşılayan Tuğgeneral Ahmet Biçer'in görevden alınmasını istedi.

İşte Twitter'dan yapılan paylaşımlar:







