Sosyal Medya İçin Araba Patlattı

Sosyal medya için araba patlattı



TRABZON - Sosyal medyada daha fazla izlenmek isteyen youtuber otomobil patlattı.

Sosyal medyada daha fazla izlenmek isteyenler, çılgınlıkta sınır tanımıyor. Youtube'da 884 bin abonesi bulunan "Nova Prospekt" takma adını kullanan Can Yavuz isimli youtuber, 500 bin aboneye ulaşınca kendisine takip edenlere söz verdi. Anadol marka bir aracı daha fazla izlenmek için patlatan Yavuz, bu anları kaydederek youtube hesabına yükledi. Videonun açıklama bölümüne, "Bildiğiniz gibi siz değerli izleyicilerimize 500 bin kişilik bir aile olduğumuzda, bir araba patlatacağımızı söylemiştim. Geçte olsa, sizin destekleriniz sayesinde bugün sözümüzde duruyoruz" şeklindeki ifadeleri yazan Yavuz'un yeni hedefinde ise bir ev patlatmak var. "Mezarın içinde bir gece", "Bebek katilinin evinde bir gece", "Mahzende insan kemiği bulduk" isimli videolar da çeken Can Yavuz, 1 milyon aboneye ulaştığı zaman bir ev patlayacağını belirtti.