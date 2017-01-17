SOSYAL MEDYA'DA KAYBOLMAYIN!



İÇERİK ATÖLYESİ



17 OCAK 2017 Salı (18: 30-21: 30) : İçerik Dünyası



18 OCAK 2017 Çarşamba (18: 30-21: 30): Dijital İçerik Üretimi (Workshop)



Yer: KWORKS – Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi (Şişli / İstanbul)



EĞİTİM İÇERİĞİ



1. Gün Dijital İçerik Üretimi ve Stratejisi



– Dijital pazarlamada içeriğin önemi



– Dijital pazarlama ve içerik pazarlaması



– Dijital içerik stratejisi



Blog, portal ve haber sitesi içerikleri



E-ticaret içerikleri



Sosyal medya içerikleri



Video içerikleri



Sosyal medyada marka iletişiminde etkili içeriğin ipuçları



Dijital içerik, blog yazarlığı ve SEO ilişkisi



2. Gün Dijital İçerik Üretimi (Workshop)



Workshop bölümünde eğitime katılan kişilere içerik briefi verilecek, sonrasında içerik üretmeleri ve değerlendirilmeleri istenecektir. Eğitmen mentörlüğünde içerik geliştirme fırsatı bulacağınız bu bölümde, kurumlar ya da kendi markanız/blogunuz için nasıl içerik geliştirebileceğinizi, nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.



KAÇIRMAYIN!



Markanız için internet pazarlamasının en önemli araçlarından biri olan Sosyal Medya, Sosyal Medya İçerik Atölyesi programı ile size kullanım alanları, zengin içeriği ve geri dönüşüm sonuçlarını içeren detayları ile sektörün en etkili isimleri tarafından aktarılacak.



Şirketlerde veya ajanslarda Sosyal Medya yöneticisi / uzmanı olarak yer almak, bu konuda hizmet veren ajanslarda çalışmak, kariyerinizi bu yönde devam ettirmek istiyorsanız bu program tam size göre!