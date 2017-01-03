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Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Gözaltına Alınan Modacı Barbaros Şansal,...

Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Gözaltına Alınan Modacı Barbaros Şansal,...

IHAAW184107-ASA/03-01-2017 - Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildi.

Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Gözaltına Alınan Modacı Barbaros Şansal,...

IHAAW184107-ASA/03-01-2017

- Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildi. 03.01.2017 18: 41: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

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