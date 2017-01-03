IHAAW184107-ASA/03-01-2017
- Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildi. 03.01.2017 18: 41: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL
Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Gözaltına Alınan Modacı Barbaros Şansal,...
IHAAW184107-ASA/03-01-2017 - Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildi.
IHAAW184107-ASA/03-01-2017
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