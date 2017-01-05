İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan bir kişi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı, devlet büyüklerine hakaret ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri bir havalimanı çalışanını yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına aldı. Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışan A.G'nin, sosyal paylaşım sitesi facebook'da cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ettiği ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle savcı talimatı ile gözaltına alındığı belirtildi. - İstanbul
Havalimanı Çalışanı, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Gözaltına Alındı
Atatürk Havalimanı'nda çalıştığı tespit edilen A.G. isimli şahıs, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan bir kişi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı, devlet büyüklerine hakaret ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
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