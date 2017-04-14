Sosyal Medya Fenomenleri "Zirvede" Buluşacak

Dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren içerik üreticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliği için İstanbul'da bir araya geliyor.



INFLOW Travel Summit 2017'nin düzenlediği basın toplantısına INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gelen, INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşın Avcı ve TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir katıldı.



Etkinlik, Türk Hava Yolları ve TAV ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB'ın desteğiyle gerçekleştirilecek.



18 Nisan'da düzenlenecek INFLOW Travel Summit 2017'de konuşmacılar sunum, panel ve yaratıcı çalışmalarla yeni seyahat trendlerini paylaşacak.



30 ülkeden 150 influencer'ın ve Türkiye'den 100 öncü ismin katılacağı etkinliğin konuşmacıları arasında, eşi Nataly Zakharova Osmann'ın elini tuttuğu Follow Me To' konseptli fotoğraflarla ünlenen Murad Osmann, Jennifer Tuffen, Alex Tienda, Sezgin Yılmaz, Bilgehan - Duygu Çelik ve Saffet Emre Tonguç yer alıyor.



Toplantıda konuşan INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gelen, "Hayatını seyahate ve keşfetmeye adamış kişilerin sosyal medya paylaşımları, tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat davranışlarını belirliyor." dedi.



Gelen, sosyal medyada fenomen olan influencer'ları, sektör profesyonelleri ve önemli markalarla bir araya getireceklerini söyledi.



Son birkaç yıldır seyahat alışkanlıklarında önemli değişiklikler olduğunu belirten Gelen,"Artık herkes farklı deneyimler yaşamak istiyor ve tüm bu tecrübeleri anında çok geniş bir kitleyle paylaşıyor." açıklamasında bulundu.



Gelen, "Örneğin bizim etkinliğimizde yer alan 150 yabancı influencer, sosyal medya platformları üzerinden tüm dünyada 66 milyon takipçiyle erişim sağlıyor. Bu rakam, dijital dünyanın seyahate etkisini net bir şekilde gösteriyor. Ben bu noktada, Travel Summit gibi etkinliklerin çok önemli olduğunu ve Türk turizmine çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Travel Summit'in İstanbul ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Gelen, şunları kaydetti:



"İstanbul'daki etkinliğimizin hemen ardından 60 influencer'la birlikte Antalya'da olacağız. 20-23 Nisan'da influencer'lar, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sosyal hayatını da yakından tanıma fırsatı bulacak. Program dahilinde Aspendos'tan Tahtalı Teleferiği'ne uzanan geziler, tekne turu, golf müsabakası ve eğlence parkı macerası olacak. Tüm bu deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine aktaracaklar. Dolayısıyla hem İstanbul hem Antalya'yı, bu yaz birçok seyahatseverin rotasına sokacağımızı düşünüyoruz."



Gelen, iki ana hedeflerinin olduğunu belirterek "1'incisi Türkiye güvenli bir ülkedir. 2'ncisi Türkiye tarihi,kültürel mirası, iklimi, gastronomisi ile dünyanın en önemli çekim merkezlerinden bir tanesidir." dedi.



INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşın Avcı ise dijital mecralarda en iyi isimler arasında yer alan influencer'lar ile bir arada olacaklarını kaydetti.



Avcı, Travel Summit'in gezi anılarından farklı bir konsepte sahip olduğunun altını çizerek "Etkinliğimizin en önemli özelliği, seyahat akımlarını dijital pazarlama dünyası özelinde ele alıyor oluşu. Konuşmacılarımız gezi anılarından ziyade, seyahat - pazarlama ilişkisini ele alan sunumlar gerçekleştirecek. Birkaç örnek verecek olursak, destinasyon pazarlamasındaki yeni trendler, sosyal medya hesaplarından gelir sağlama, influencer'ların markalara etkisi gibi farklı yaklaşımlar paylaşılacak." şeklinde konuştu.



"Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor"



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Genel Müdürü İsmail Taşdemir de son dönemde tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve yaşananların seyahat tercihlerini büyük ölçüde etkilediğini, Travel Summit'in bu süreçte turizme çok önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.



Etkinliğin, özellikle son yıllarda bireysel seyahatlere önem veren kişilerin dikkatini Türkiye'ye çekeceğini söyleyen Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizin tanıtımı için bizler üzerimize düşen tüm sorumlulukları yapmaya gayret ediyoruz ancak genç kuşakları asıl etkileyen, seyahati hayatının önemli bir parçası haline getirmiş mutlu gezginler oluyor. Buradan büyük bir keyifle ayrılacaklarına inandığım katılımcılar, Türkiye'nin tanıtımını en iyi şekilde yapacaklardır. Etkinliğin iki şehirde yapılıyor oluşu da bizler için çok değerli. Böylece İstanbul'da şehir turizmine, Antalya'da ise tam da yaz sezonu öncesinde tarihi doğal güzelliklere ve sosyal yaşama vurgu yapılacak."



Taşdemir, dünya turizminde yaş kuşaklarının değişmesi ile beraber aktif pazarlama stratejilerinin de değiştiğini söyledi.



Taşdemir, "Önceden turistler ben ne göreceğim diye giderlerdi. Artık ben ne yaşayacağım diye gidiyorlar. Bu önemli bir dönüşümdür. Önemli bir dönüşüm olduğu için de biz turistlere neler yaşayacaklarını veya gittikleri yerlerden neleri deneyimleyebileceklerini onların kendi dilinden anlayan kişilerle onlara iletebiliriz." dedi.