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Sosyal Medya Fenomenleri Pazarlamanın Gözdesi Oldu
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Sosyal Medya Fenomenleri Pazarlamanın Gözdesi Oldu

Attıkları bir tweet, çektikleri birkaç saniyelik bir video, yazdıkları bir yazıyla milyonları harekete geçiren sosyal medya fenomenleri pazarlamanın yeni gözdesi oldu.

Sosyal Medya Fenomenleri Pazarlamanın Gözdesi Oldu

Attıkları bir tweet, çektikleri birkaç saniyelik bir video, yazdıkları bir yazıyla milyonları harekete geçiren sosyal medya fenomenleri pazarlamanın yeni gözdesi oldu.

Kaynak: Dunya.com

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