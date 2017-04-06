Sosyal Medya Fenomenleri Pazarlamanın Gözdesi Oldu
Attıkları bir tweet, çektikleri birkaç saniyelik bir video, yazdıkları bir yazıyla milyonları harekete geçiren sosyal medya fenomenleri pazarlamanın yeni gözdesi oldu.
Attıkları bir tweet, çektikleri birkaç saniyelik bir video, yazdıkları bir yazıyla milyonları harekete geçiren sosyal medya fenomenleri pazarlamanın yeni gözdesi oldu.
Kaynak: Dunya.com
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