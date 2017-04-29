Sosyal Medya Fenomenleri, Aydın Üniversitesinde

Sosyal medyada son dönemlerde oldukça aktif bir profil çizenvakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, bu çizgisini son derecerenkli bir etkinlikle taçlandırıyor. 2-3 Mayıs tarihleri arasında üniversiteninFlorya Halit Aydın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olan "Anne Ben FenomenOldum" etkinliğinde, sosyal medyanın fenomen isimleri, İAÜ öğrencileriyle biraraya geliyor.

YENİ MEDYA ELE ALINACAK

Etkinlikte, milyonları peşinden sürükleyen Gökhan Tevek,Yasemin Sakallıoğlu, Anıl İlter, Cem İşçiler, Bülent Mert, Muzaffer Kuytu veÖmer Şentürk gibi isimler, sosyal medya kullanımının ipuçları, gelişen medyadasosyal medyanın konumu ve yeni medyanın gelişimi hakkında görüşlerinipaylaşarak, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.Etkinlik aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesinin sosyal medya hesaplarındancanlı olarak yayınlanacak.