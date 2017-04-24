Sosyal Medya Fenomenleri ile Antalya Tanıtımı
Dünyaca ünlü 72 sosyal medya fenomeni ve ‘seyahat blogger’ı Antalya’nın tarihi ve doğal güzellikler ile sosyal hayatını tanıttı.
Dünyaca ünlü 72 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ı Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikler ile sosyal hayatını tanıttı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu himayesinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen programla dünyaca ünlü 72 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ı Antalya'ya geldi. ABD, Avrupa, Rusya, Meksika ve Polonya gibi farklı 29 ülkeden yaklaşık 35 milyon takipçisine erişim sağlayan 72 Instagram, Youtube, Facebook ve Twitter fenomeni influencer'lar, Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikler ile sosyal hayatını tanıdı. 4 günlük programda fenomenler, paylaşımlarıyla Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağladı.
İstanbul'daki Inflow Travel Summit'17 etkinliğine katılan dünya genelinde milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren içerik üreticileri 250 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ından 72'si 4 günlük program için Antalya'ya geldi. Antalya'da ağırlanan Instagram, Youtube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyada yaklaşık 35 milyon takipçisi bulunan fenomenler, gezdikleri Aspendos Köprüsü, Aspendos Antik Tiyatrosu, Belkıs Köyü, Kaleiçi, Düden Şelalesi, Side Apollon Tapınağı başta olmak üzere Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini gezdi ve paylaştı. Antalya'nın turistik denizaltı Nemo Primero'yu da inceleyen ve paylaşımlarda bulunan fenomenler, Kaleiçi'nde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün davetlisi oldukları öğle yemeği sırasında da Türk Yıldızları'nın Antalya gösterileri için provalarını izleme fırsatı buldu. Fenomenler, Antalya'nın sosyal hayatını da tanıyıp deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla milyonlarca takipçileri için çok sayıda paylaşımlarda bulundu.
Dünyada eğilim haline gelen fenomen pazarlamasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ve Türkiye'deki şehirlerin tanıtılmasını amaçladıklarını söyleyen Inflow Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşin Avcı, artık klasik yöntemlerin işe yaramadığına dikkat çekti, Antalya'daki programın başarılı olduğunu ve sosyal medya fenomenlerinin deneyimlerini paylaşmasının seyahatlerle ilgili karar süreçlerine pozitif anlamda etki yapacağını belirtti. Sosyal medya fenomenleri ise, paylaşımları sonrasında takipçilerinin 'böylesine güzel yer mi var' gibi dönüşler aldıklarını ve Antalya'nın görülmesi gereken şehirlerden biri olduğunu ifade ettiler. - ANTALYA