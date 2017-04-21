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Sosyal Medya Fenomenleri Antalya'yı Tanıtacak
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Sosyal Medya Fenomenleri Antalya'yı Tanıtacak

Dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan 72 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ı, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine ulaştıracak.

Sosyal Medya Fenomenleri Antalya'yı Tanıtacak

Dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan 72 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ı, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine ulaştıracak.

Kaynak: Dunya.com

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Sosyal Medya, Antalya