Sosyal Medya Fenomenleri Antalya'yı Tanıtacak
Dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan 72 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ı, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine ulaştıracak.
Dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan 72 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ı, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine ulaştıracak.
Kaynak: Dunya.com
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