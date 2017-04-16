Sosyal Medya Fenomeni Nusret'ten İlginç Oy Kullanma

Yayımladığı videolarla sosyal medyada birden bire ün kazanan ve instagram'da 6 milyona yakın takipçisi olan Nusret Gökçe oyunu oyunu kullandıktan sonra yayınladığı fotoğrafı ile yine şaşırttı. Sandık görevlilerinin şaşkın bakışları arasında oyunu sosyal medyada bilindiği tarzda atan Nusret Gökçe'ye yüzlerce yorum yapıldı.



- İstanbul