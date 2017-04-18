Sosyal Medya Fenomeni 'Gurukafa' Artık Tavsiyelerini 'Bağış' Karşılığında Veriyor

Yaptığı yurt içi ve yurt dışı gezilerinde tattığı farklı yemekleri Instagram takipçilerine tanıtan 'Gurukafa', bu kez paylaşımlarıyla değil güzel bir sosyal sorumluluk projesiyle beğeni topladı.



'Gurukafa' isimli yemek ve gezi bloggerı en son gittiği Azerbaycan ve Trakya gezilerinden sonra yaptığı bir paylaşımla, kendisinden gezileri için tavsiye isteyen takipçilerine yeni bir koşul getirdi ve tavsiye istemeden önce bir sosyal yardım kuruluşuna bağışta bulunmalarını istedi.



Kızılay, Darüşşafaka, Eğitim Gönüllüleri, Özel Olimpiyat, Tohum Otizm gibi kurumlara bağış gönderdikten sonra ekran görüntüsü alarak 'Gurukafa'ya atılan fotoğraf üzerine Instagram kullanıcıları istediği yer için gidilecek güzel mekan tavsiyeleri verecek.



Tepkiler ise bu şekilde gelmeye başladı:



'Gurukafa' yaptığı açıklamada şunları söyledi:









PAMUK ELLER CEBE '….. şehrine ziyarete gideceğim. Nereleri tavsiye edersiniz?' gibi mesajlar sıklıkla geliyor. Ara sıra kaçırsam da tüm dm'lere cevap vermeye gayret ediyorum. Ciddi de mesai alıyor. Madem emek harcıyoruz bari bir şeye değsin. Bundan sonra aşağıda yazan ve daha sonra güncelleyeceğim vakıf/dernek listelerinden her hangi birine SMS bağışı yapmadan tavsiye vermeyeceğim.



Yani benim ya da dostlarımdan isteyeceğim tavsiyeleri size vermem için aşağıdaki kurumlara SMS ile bağış yapıp bana ekran görüntüsünü göndermeniz gerekiyor. Aksi halde tavsiye YOK, darılmaca YOK.

