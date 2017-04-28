Sosyal Medya Fenomeni Berkcan Güvenle Buluşan Amanda Cerny, Allah'a Şükretti

Balkonuna Türk bayrağı asarken çekilmiş fotoğrafıyla hafızalara kazınan Amanda Cerny, Twitter'dan yaptığı son paylaşımıyla Türklere olan hayranlığını bir kez daha ortaya koydu.

TWİTTER'DAN BERKCAN GÜVEN'LE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Twitter'dan, hayatımıza 'Yozgatlı Dayı' olarak giren Cemal Lalek'e evlilik teklifinde bulunması günlerce konuşulan Amanda Cerny, sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'le fotoğrafını paylaştı.

"HER ZAMAN ŞÜKREDİYORUM"

Türkiye'de 'Yenge' adıyla tanınan Cerny, Twitter hesabından yayımladığı fotoğrafa, "Türk arkadaşlarımı Los Angeles'ta gördüğüm için her zaman şükrediyorum" notunu yazdı.



