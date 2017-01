Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi ArkaltI,Gençlik Merkezi Liderleri ve Gönüllü üyeleri Türkiye'de yaşanan terör olayları sonucu Sosyal Medya'da başlatılan "Polisimin Yanındayım" hareketine destek vermek için Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Spor İl Müdürü Remzi ArkaltI ile Gençlik Merkezi Liderleri ve Gönüllü üyeleri ile birlikte Emniyet güçlerine destek olmak ve başsağlığı dilemek, hain terör saldırılarını lanetlemek amacıyla İl Emniyet Müdürü Günter Şenses olmak üzere tüm emniyet teşkilatına ziyarette bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Remzi Arkaltı, 'İnsanlıktan nasibini almamış olan bu teröristler, düzenledikleri bombalı saldırılar ile bir bütün olarak Türkiye'yi ve hepimizi hedef almaktadır. Alçakça düzenlenen bu hain terör saldırılarını nefretle lanetliyor,tüm emniyet teşkilatımıza tekrar başsağlığı diliyorum. İnşallah ülkemiz bir daha böyle olaylar yaşamaz.Bizim huzurumuz, güvenliğimiz ve geleceğimiz için canını feda etmekten çekinmeyen polisimizin her zaman yanındayız" dedi.



Ziyaret esnasında Kilis Emniyet Müdürlüğ'ünde görev yapan polislere tatlı ikramında bulunan Gençlik Merkezi heyeti Emniyet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler ve her biri ayrı birer kahraman olan polislerin her zaman her şartta yanlarında olduklarını belirtti. - KİLİS