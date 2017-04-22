Sosyal Medya, Beyin Felci Hastası Minik Berat İçin Seferber Oldu
Doğduktan sonra 3 kez beyin kanaması geçiren, bu nedenle yürüme, konuşma ve görme fonksiyonlarını kaybeden 5 yaşındaki Berat Seğmen'in tedavisi için Twitter'da seferberlik başlatıldı.
5 yaşındaki beyin felci hastası Berat Seğmen'in tedavisi için Twitter kullanıcıları seferberlik başlattı. Yardımsever Twitter kullanıcıları #BeratYaz4543eYolla hashtag'iyle minik Berat'ın tedavi masraflarını karşılamak amacıyla kampanya başlatarak, herkesi duyarlı olmaya, bağış yapmaya çağırdı.
İŞTE O TWİTLERDEN BAZILARI;