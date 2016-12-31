Sosyal Medya, 2 Polisin Yaşlı Amcaya Yardım Ettiği Bu Görüntüyü Konuşuyor!

Sosyal medyada bugün paylaşılan bir kare günün çok konuşulanları arasına girdi. Soğuk havada yırtık ayakkabılarıyla sokakta dolaşan yaşlı bir amcayı gören iki polis, amcayı bir ayakkabıcıya götürdü.

Yaşlı amcaya yeni bir ayakkabı almak isteyen polisler, amcayı sandalyeye oturtarak eski ayakkabılarını elleriyle çıkardı. Polislerden dükkandan seçtikleri bir ayakkabıyı yine kendi elleriyle amcanın ayağına giydirdi.

MAĞAZA SAHİBİ AYAKKABILARIN ÜCRETİNİ ALMADI

Yaşlı amcanın çoraplarının da ıslak ve yırtık olduğunu gören iş yeri sahibi de, polislerin bu duyarlı davranışından etkilenerek kendisi için aldığı çorapları amcaya verdi. Polisler çorabı amcanın ayağına giydirdi. Mağazanın sahibi, ayakkabılar için polislerden herhangi bir ücret talep etmedi.



POLİS ÇORAPLARI ELLERİYLE GİYDİRDİ

O sırada yaşananları şahit olan bir kişinin ölümsüzleştirdi bu kare, birçok kişiyi duygulandırdı:

Facebook ve Twitter'da binlerce kez paylaşılan fotoğrafın hikayesi de böyle anlatıldı:

"Tesadüfen şahit olduğum bu güzel hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Birkaç gündür su alıyor diye yeni bir ayakkabı almak için girdiğim mağazada, içeriye iki polis ve bir yaşlı amca girdi. Amcayı sandalyeye oturtup, ayağındaki ayakkabı denilemeyecek kadar eski ve yırtık ayakkabıları çıkarttılar. O esnada çoraplarının ıslak ve yırtık olduğunu gören iş yeri sahibi kendisi için aldığı çorapları yaşlı amcaya hediye etti. Ve bizim duyarlı Türk polisimiz kendi elleriyle çorap ve ayakkabıları yaşlı amcanın ayağına giydirdiler. Giydirirken işte bu güzel kareyi ölümsüzleştirmek istedim. Ayrıca dükkan sahibi polislerin bu duyarlı davranışına ayakkabıların ücretini de almadı. Son günlerde yaşadığımız kötü olaylara ve kötü niyetli insanlara bir kez daha Türk milletinin birlik ve beraberliğini asla bozamayacağının göstergesidir. Allah devletimize ve polisimize zeval vermesin."