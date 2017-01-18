Sosyal Market'e Destekler Sürüyor

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın ihtiyaç sahiplerinin gıdadan, giyime ve ev eşyasına kadar her türlü ihtiyacını karşılana bilmesi adına kurduğu, paranın geçmediği tek market olan Kastamonu Belediyesi Sosyal Market'e hayırseverlerin destekleri sürüyor.



Maxi Karizma Alışveriş Merkezleri sahibi Ferhat Ülger, ihtiyaç sahiplerine uzanan el olan Sosyal Market'e destek amaçlı bağış yaptı. Örnek bir davranış sergileyen Maxi Karizma Alışveriş Merkezleri sahibi Ferhat Ülger'i makamında ağırlayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hayırsever iş adamına teşekkür etti. Sosyal Market aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın ve onlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Babaş, projenin hayırseverlerin katkılarıyla güçlendiğini vurguladı. Başkan Babaş, "Bizler yardıma muhtaç ailelere yardım ediyoruz. Hatta onlara iş gösteriyoruz. Gerçek ihtiyaç sahibi olan kişi zaten bulduğumuz işte de çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor. Sosyal Market'ten yardım alan ailelerimizi çok iyi araştırıyoruz. Bu noktada yaptığımız çalışmalar bölgemizde de örnek olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU