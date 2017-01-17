Sosyal Market'e Destekler Sürüyor

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından ihtiyaç sahiplerinin yararlanması amacıyla kurulan Sosyal Market'e hayırseverlerin destekleri sürüyor.



Gıda, giyim ve ev eşyasına kadar her türlü ihtiyacın karşılanabilmesi adına kurulan ve "Paranın geçmediği tek market" sloganıyla faaliyetini sürdüren Sosyal Market'e, bir alışveriş merkezi sahibi Ferhat Ülger de bağış yaptı.



Ülger'i makamında ağırlayan Babaş, hayırsever iş adamına teşekkür etti.



Sosyal Market aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın ve onlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Babaş, projenin hayırseverlerin katkılarıyla güçlendiğini vurguladı.



Yardıma muhtaç ailelere yardım ettiklerini ifade eden Babaş, şunları söyledi:



"Hatta onlara iş gösteriyoruz. Gerçek ihtiyaç sahibi olan kişi zaten bulduğumuz işte de çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor. Sosyal Market'ten yardım alan ailelerimizi çok iyi araştırıyoruz. Bu noktada yaptığımız çalışmalar bölgemizde de örnek olarak gösteriliyor."