Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her ne kadar onlar emin ellerde olsa da bir aile yanında olmaları en ideal olan sistemdir. Evlatlarımızın kendi aileleri ve akrabaları yanında barınma imkanı yoksa, koruyucu aileler onlara kucak açmalıdır. Koruyucu aile modeli, evlatlarımızın, hayattaki en önemli ihtiyacı olan sevgiyi ve güveni onlara daha iyi verecektir." dedi.



Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bir otelde düzenlenen "Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni"ne katıldı.



Emine Erdoğan, buradaki konuşmasında, bugün devletin sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin, kurum bakımından ayrılırken sosyal bir güvenceye kavuşarak, düzenli gelire sahip olarak, hayat yolculuğuna katılacağını belirtti.



İhtiyaç duydukları süre boyunca devletin şefkat elini üzerlerinde hisseden gençlerin artık bir iş sahibi olacağını ifade eden Emine Erdoğan, tıpkı kendi evlatları gibi, onların başarıları için sevineceklerini, dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini bildirdi.



Çocuk evinde yetişen ve dünya çapında başarıya imza atan flüt sanatçısı Merve Başoğlu'nun, akademik ve sanatsal başarısının herkesi mutlu ettiğini kaydeden Emine Erdoğan, "Sevgi evlerimizin böylesine güzel bir misafiri olmuş, ne mutlu bize ve devletimize. Ben kendisini tekrar tebrik ediyor, ona hayat boyu başarılar diliyorum." dedi.



Emine Erdoğan, atama töreniyle 2 bin 974 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirileceğine dikkati çekti.



Toplumun emaneti olan gençlerin çok yönlü donatılarak yine toplum hizmetine uğurlandığını anlatan Emine Erdoğan, gençlerin her birinin bu ülkenin değerlerine sadakat içinde, topluma hizmet noktasında hayırlı birer insan olacağına inandığını vurguladı.



Emine Erdoğan, devletin kimsesiz evlatları için tüm dünyaya örnek olacak bir himaye modeli geliştirdiğini, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların yuva sıcaklığını hissedebilecekleri sevgi evlerinde yetiştiğini kaydetti.



Koğuş tipi bakım evleri yerine aile ortamına benzer bir sistemde, çocukların temel güven duygusunu kazanarak büyüdüğünü, ailenin boşluğu tam olarak doldurulamasa da olabilecek en insani modelin uygulandığını belirten Emine Erdoğan, uzman personelin nezaretinde çocukların hayata hazırlandıklarına, eğitim hayatlarının burada etkin şekilde takip edildiğine vurgu yaptı.



Yurt dışına gittiğinde, sevgi evleri modelini örnek olarak gösterdiğini aktaran Emine Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda birçok ülkeye ilham verdiğini ve model olduğunu belirtti.



"Pedalı çevirdiğiniz müddetçe düşmezsiniz"



Emine Erdoğan, atanacak gençlere şöyle seslendi:



"Bugün hayatınızın önemli bir dönüm noktasındasınız. Zorlu ve çetin bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah sizleri iyilikler ve güzelliklerle karşılaştırsın. Hep doğru yolda yürümeyi nasip eylesin. Bu ülkede kocaman bir aileniz olduğunu unutmayın. Sırtınızı dayayabileceğiniz güçlü bir devletiniz olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Makamlar, insanlar gelip geçicidir. Ama devlet bakidir. İhtiyaç duyduğunuz her an, kapısını çalacağınız bir güven kapınız inşallah hep olacaktır. Sizler yeter ki bu ülkeyi, vatanı çok sevin ve onun yücelmesi adına çok çalışın. Hayat, bisiklet sürmeye benzetilir. Pedalı çevirdiğiniz müddetçe düşmezsiniz. Hep diri kalmak, hayatın anlamını kavrayarak yaşamak için bıkıp usanmadan çalışın. Atalarımız ne demiş, işleyen demir ışıldar. Hiçbir başarı tesadüfi değildir."



Mevlana'nın, "Daima hizmet ve gayret içinde ol. Çünkü hayatın gerçek lezzeti, hiç bezginliği olmayan bir yorgunluktadır." sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, gençlerin her birinin farklı karakterleri ve becerileri bulunduğunu anlattı.



Gençlerin bu ülkenin en önemli sermayesi olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Gelecek sizin elinizde şekillenecek. Rotanızı iyi belirleyin. Önceliklerinizi doğru tespit edin ve onlara odaklanın. Hedeflerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, ulaşmak istediğiniz sonuca hükmeden ilkeyi bulun ve onun peşinden gidin." dedi.



Türkiye'de artık tüm makam ve mevkilerin, çalışan, gayret eden herkese açık olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, bunun için gençlere kabiliyetlerini geliştirme ve kendilerini yetiştirme tavsiyesinde bulundu.



Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Eğitim, sürekli bir iştir. Yeni şeyler öğrenmekten hiç vazgeçmeyin. İnanıyorum ki gelecekte her biriniz önemli vazifeler alacak, ülkemizin adını daha da yücelteceksiniz. Bu aziz millete layık iyi evlatlar olacaksınız. İyiliği yaygınlaştıracak, hakikatin sözcüsü olacaksınız. Hayata zor şartlarda başlamış olabilirsiniz. Ama inşallah bu zorlukları telafi edecek bir gelecek sizlerin elinde. Şunu hiç unutmayalım, büyük değeri olan şeyler ucuza mal olmaz. Bulduğumuz şeyin değeri, ararken sarf ettiğimiz emek kadardır."



"Bizlere de vazifeler düşüyor"



"Evlatlarımıza düşen sorumluluklar olduğu kadar, bizlere de vazifeler düşüyor." diyen Emine Erdoğan, gençlerin yolunu açma noktasında inisiyatif alınması, daha güçlü bir Türkiye için iş birliğinin artırılması gereğini yineledi.



Bugün bazı gençleri sevgi evlerinden uğurlarken, geride kalanların da unutulmamasının önemine değinen Emine Erdoğan, "Her ne kadar onlar emin ellerde olsa da, bir aile yanında olmaları en ideal olan sistemdir. Evlatlarımızın kendi aileleri ve akrabaları yanında barınma imkanı yoksa, koruyucu aileler onlara kucak açmalıdır. Koruyucu aile modeli, evlatlarımızın, hayattaki en önemli ihtiyacı olan sevgiyi ve güveni onlara daha iyi verecektir." diye konuştu.



"Yapacak çok işimiz, alınacak çok yolumuz var"



Çocukları ve gençleri, sevgi, şefkat ve eğitimle büyüyen toplumların aydınlık geleceğin müjdecisi olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Türkiye, çok önemli bir süreçten geçiyor. Son 14 yıldır hızlanan büyüme ivmesini artırmak, 2023'te gücünün zirvesinde bir ülke olmak için çok yönlü gelişmek durumundayız. Sadece kendi ülkemiz adına değil, dünyadaki bütün mazlum çocuklar adına da çalışmak durumundayız." ifadesini kullandı.



Afrika'ya geçen hafta yaptıkları ziyareti anımsatan Emine Erdoğan, oradakilerin üzerinde yaşadığı toprakların binbir çeşit zenginlikle dolu olmasına rağmen yaşamın sömürgeciliğin kıskacı altında sürdüğünü kaydetti.



Emine Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, desteğe muhtaç tüm çocukların, kadınların bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyorum. Allah bize güç versin de, şefkat elimizi tüm masumlara uzatabilelim. Yapacak çok işimiz, alınacak çok yolumuz var." değerlendirmesini yaptı.



Konuşmasını, gençlere başarı, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir hayat dileyerek tamamlayan Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çocuk Evi'nde yetişen ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde tam burslu okuyan Merve Başoğlu'na yan flüt hediye etti. Ayrıca Başoğlu, törende flüt dinletisi gerçekleştirdi.



Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı.