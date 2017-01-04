Sosyal Belediyecilikte Örnek Şehir Konya

Konya merkezde hiç geliri olmayan ailelere yönelik 2010 yılından bu yana Sosyal Kart uygulamasını sürdürdüklerini belirten Başkan Akyürek, Türkiye'ye örnek olan uygulamanın; insan onurunu düşünen, kullanımı kolay, ihtiyaç sahibini rencide etmeyen ve tercih ettiği ürünü alma imkanı sağlayan modern bir sistem olduğunu söyledi.

Sosyal Kart uygulamasından 2016 yılında 7 bin 924 ailenin yararlandığını, 2010 yılından bu yana yararlanan aile sayısının toplam 38 bin 618 olduğunu belirten Başkan Akyürek, Sosyal Kart kapsamında bulunan, sosyal güvencesi ve hiç geliri olmayan ailelerin mahalle bakkalından ekmeğini almaya ve su faturalarının ödenmeye devam ettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM YARDIMI

Öğrencilere yönelik eğitim yardımlarını Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya'nın 31 ilçesine yönelik sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Akyürek, şu anda şehit ve gazi çocuğu, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri engelli, anne-babası resmen ayrı, TEOG sınavına göre Türkiye Geneli % 0,1 dilimde girenlerden 2016 yılında 16 bin 151 öğrencinin eğitim yardımından faydalandığını dile getirdi. Başkan Akyürek, 2004 yılından bu yana 77 bin 330 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine eğitim yardımında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

EVDE BERBER HİZMETİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın geçtiğimiz aylarda başlattığı Evde Berber hizmeti de ilgi görüyor. Konya merkezde evinden çıkamayacak kadar yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç erkeklerin yararlanabildiği hizmet kapsamında görevli personeller evlere giderek tıraş hizmeti veriyor. Evde Berber hizmetine 221 15 10 nolu numaradan ulaşılabiliyor.