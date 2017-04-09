İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, sanat ve mesleki eğitim kurslarını denetledi.



Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda açılan kursların atölyelerinde incelemelerde bulunan Atilla, kurslarda eğitim gören çocukların seslendirdiği şarkıları dinledi.



Atilla, Engelliler, Çocuk, Mesleki Eğitim ve Spor Şube müdürlüklerinin çalışmalarını denetleyerek, atölyelerdeki eğitmenlerle sohbet etti, kursiyerlerin taleplerini dinledi.



Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak için açılan el sanatları atölyesini inceleyen Atilla, engellilerle sohbet etti.



Çocukların seslendirdiği Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkıları dinleyen Atilla, resim, çini işleme ve bilgisayar işletme kurslarını gezip üretilen ürünleri inceledi.



"Kurslar gençler için büyük fırsat"



Kursların gençler için önemli olduğunu belirten Atilla, "Yaptığımız hizmetlerle sosyal belediyecilik yapıyoruz. Burada verilen kurslar gençler için büyük fırsat. Meslek öğrenme aşamasında olan gençler, kariyer basamaklarını çıkarken kursların faydasını görecek. Gençlerimiz sertifikalı kurslar sayesinde meslek hayatına atıldığında bir adım öne geçecek." dedi.



Her yaştan insanın kurslara katıldığını ifade eden Atilla, çocukların yeteneklerini geliştirme imkanı bulduğunu, kadınların ise boş vakitlerini güzel şekilde geçirdiğini aktardı.