Sosyal Bağış Hareketi Koruncuk Vakfı ile başlıyor

Hareket kapsamında aralarında AÇEV, AKUT, ASHOKA, Bilim Kahramanları Derneği, ÇEKÜL, Darüşşafaka Cemiyeti, Hayata Destek Derneği, KAÇUV, KEDV, Koruncuk Vakfı, TEGV, TEMA, TOÇEV, Tohum Otizm Vakfı ve WWF'in bulunduğu 15 STK'ya Facebook üzerinden bağışlarla destek verilecek. Her ayın ikinci perşembesinin bir STK'ya "Sosyal Bağış Günü" olarak adanacağı hareketin ilk STK'sı ise Koruncuk Vakfı oldu. 13 Nisan Perşembe günü bağışlar Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) için vakfın Facebook sayfası üzerinden toplanacak.

Koruncuk Vakfı herkesi 13 Nisan Perşembe günü bağışa davet ediyor!

38 yıldır korunma ihtiyacında olan çocuklara, yani Koruncuklara çocukköyleri kuran, onlara çocuk köylerinde aile ve yuva olan, özgüven kazandıran; onları eğitim, spor, sanat ve sosyal anlamda destekleyip gelecekte mutlu ve başarılı bireyler olmasını sağlayan Koruncuk Vakfı, bugüne kadar 300 Koruncuk'u hayata kazandırdı. Vakıf aynı zamanda 28 Koruncuk'un üniversite mezunu olmasını sağladı, 8 spor dalında 141 Koruncuk'a lisans kazandırdı.

Koruncuklar için her küçük bağışın büyük önemi olacağını ifade eden Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek, Sosyal Bağış Hareketi ile ilgili, "Biz Koruncuk Vakfı olarak, Koruncuklar için aile, umut ve gelecek olmayı sürdürmek istiyoruz. Şu anda da en büyük hedefimiz, Urla Çocukköyü'müzü Sosyal Bağış Hareketi'nin desteği ile tamamlayabilmek. Küçücük bağışların bir araya gelerek Koruncukların dünyasında ne kadar büyük değişimler yaratacağını biliyoruz, bu nedenle herkesi en samimi dileklerimizle bu hareketi desteklemeye davet ediyoruz. El verin, hayata tutunsunlar!" çağrısında bulundu.

Koruncuk Vakfı'na bağışlar, 13 Nisan Perşembe günü Facebook üzerinden Fonzip veya BKM chatbot altyapılarıyla ya da doğrudan Koruncuk'un internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Koruncuk Vakfı ve Sosyal Bağış Hareketi için kullanılacak hashtagler "#sosyalbağışhareketi", "#birinizhepimiziçin", "#elverhayatatutunsun", "#koruncuk" "#koruncukköy", "#herçocuksevgiylebüyümeli" olacak.