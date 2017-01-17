Sosa'nın Menajerinden Fenerbahçe'ye Transfer Yanıtı

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Jose Sosa için Milan başkanından sonra Arjantinli yıldızın menajeri de olumsuz konuştu.



"NİYE GERİ DÖNMEYE ÇALIŞALIM?"



Sosa'nın Milan'da mutlu olduğunu ve orada kalmak istediğini söyleyebilirim. Yazın Türkiye'den ayrılmak için her şeyi yapmışken neden birkaç ay sonra geri dönmeye çalışalım""



"SADECE MİLAN'I DÜŞÜNÜYOR"



Her transfer döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden onunla ilgilenen takımlar oluyor. Ama şu anda tek düşündüğü Milan. Ona duyulan güvenin ve yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyor. Sırasının gelmesini bekliyor. İtalya Kupası'nda forma giydi, Montella'nın söyledikleri onu mutlu etti"



"GÖRÜŞME AYARLAMADIK"



Yarın Milano'da olacağım ancak Milan ile bir görüşme ayarlamadık. Transfer döneminin sonuna kadar İtalya'da olacağım, benim ajansımda ilginç oyuncular. Bazı görüşmelerim olacak. Ama şu anda Sosa ile ilgili bir durum yok"