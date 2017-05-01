Sorgun MHP'de Görev Değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sorgun İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.





İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, iki aday başkanlık için yarıştı.



332 üyenin oy kullandığı Genel Kurul'da geçerli oyların 167'sini alan Yusuf Kutlusoy, MHP Sorgun İlçe Başkanı oldu. Diğer aday İbrahim Nazlıgül 161 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.



Gazetecilere açıklama yapan Kutlusoy, amaçlarının MHP'ye yakışır bir hizmet süreci geçirmek olduğunu kaydetti.



Bu günden itibaren çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Kutlusoy, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışacağız." dedi.





Genel Kurula, MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.