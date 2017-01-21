Sorgun'da Yollara Bakım Onarım Çalışması

Sorgun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe merkezinde kar ve buzlanma nedeniyle bozulan yolları bakıma aldı.



Belediye Başkanı Ahmet Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yandan ÇEDAŞ'ın elektrik kablolarını değiştirmesi, diğer yandan aşırı soğuk hava ve kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki bazı yollarda bozulmalar meydana geldiğini belirtti.



Kar yağışının sona ermesi ve havaların biraz ısınmasıyla birlikte belediye ekiplerinin çalışmaya başladığını ifade eden Şimşek, Atatürk Bulvarı, Murat Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve diğer bölgelerde hızla onarım çalışmalarına başlandığını söyledi.