Sorgun'da Yol Genişletme Çalışmaları

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Kapaklı - Emirler köyü arası yolda genişletme çalışmaları başladı.



Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki köyü birbirine bağlayan stabilize yolun oldukça dar olduğunu ve karşılıklı iki aracın geçmekte zorlandığını ifade etti.





Her iki köyü bağlayan yolun toplam 4 kilometre olduğunu belirten Kayhan, şöyle konuştu:



"Bu yolun genişliği sadece 4 metre idi. Karşılıklı iki araç geçmekte zorlanıyordu. Bunun için yolun genişletilmesi gerekiyordu. Ancak yolun bin 500 metresi sert kayalık olduğu için genişletme çalışmaları biraz zaman aldı. Şu an genişletme çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 4 metrelik yolun genişliğini 9 metreye çıkardık. Bu arada yolda menfez çalışmaları da tamamlandı. Önümüzdeki günlerde asfaltını dökerek hizmete açacağız."