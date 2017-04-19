Sorgun'da "Turizm Haftası" Kutlamaları

Sorgun'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı.



Salih Paşa Camisi karşısında düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sorgun'un Kerkenes, Hapis Boğazı, Alişarhöyük, Çadırhöyük, Kuşaklı Höyük gibi önemli tarihi yerlere sahip olduğunu söyledi.



Sorgun'un, turizmde daha iyi bir yere gelmesi gerektiğine dikkati çeken Ekinci, "Sorgun gerek tarih, gerek termal turizm açısından oldukça iyi bir potansiyele sahip. Beş yıldızlı otel sayısının artması, hızlı tren yolunun tamamlanması, havaalanının yapımıyla birlikte turizmde çok daha iyi yerlere gelebileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.



Açıklamaların ardından konuklara omaç, madımak, arabaşı, mercimekli bulgur pilavı, hedik, kavurga ve diğer yöresel yemek ve ürünlerden ikram edildi.



Etkinliğin sonunda AK Şemsettin Anaokulu öğrencilerinin Türk Ordusu'nun kahramanlıklarını anlatan gösterileri, büyük beğeni topladı.



Programa, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ali Özcan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.