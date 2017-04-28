Sorgun'da Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışması Düzenledi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında 'Kitap ve kütüphane' konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlendi.



Yarışma sonucunda şiir dalında Fatih Ortaokulu öğrencilerinden Rabia Yılmaz birinci, Edanur Öcal ikinci, Agahefendi İlkokulundan Meva Dilay Önge üçüncü oldu. Kompozisyon dalında ise Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencilerinden Semanur Taştemir birinci olurken, resim dalında ise Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulundan İlayda Çetin birinci, Araplı İmam Hatip Okulundan Nimet Acıboyraz ikinci, Miragül Doğan üçüncü oldu.



Dereceye giren öğrencilere Sorgun Kütüphane Müdürü İdris Malkoç tarafından çeşitli ödüller verildi. - YOZGAT