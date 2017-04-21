Sorgun'da Öğrenci Servisleri Denetlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, öğrenci servisleri denetlendi.



Sorgun'da taşımalı sistemle eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis araçları, yol güzergahlarında jandarma ve polis tarafından denetleniyor.



Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı servis şoförlerinin kurallara uymadığı yönünde şikayetler aldıklarını ancak, yapılan denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.



Milli Eğitim Müdürü Ekinci, her yıl okulların açılmasından kapanmasına kadar denetlemenin rutin olarak yapıldığını ve bu denetimlerin yıl sonuna kadar süreceğini ifade etti.



Ekinci, "Sorgun'da şu anda 66 hatta temel eğitim, 83 hatta da lise öğrencilerine servis hizmeti veriliyor. Bizlere zaman zaman servislerle ilgili şikayetler geliyor. Biz de bu şikayetleri değerlendirip inceliyoruz. Bu denetimlerimizde jandarma ve polis ekipleri de bizlere eşlik ediyor." şeklinde konuştu.



Ekinci, öğrencilerin rahat bir ortamda okullarına gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini, bu konuda öğrenci ve sürücülerle görüşerek, sorun ve isteklerini de dinlediklerini sözlerine ekledi.