Sorgun'da Milli Eğitim Zümre Toplantısı

Sorgun'da ortaokul ve liselerde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile meslek dersi öğretmenleri için zümre toplantısı yapıldı.



Türk Telekom Anadolu Lisesi Müdürlüğü toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci başkanlığında yapılan toplantıya, öğretmenler ile imam hatip ortaokul ve liselerinde görev yapan okul müdürleri katıldı.



Toplantı sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci, yapılan zümre toplantısının amacının, ilçedeki eğitim seviyesini daha yukarılara çıkarmak, kaliteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi.



Ekinci, "Toplantımızda derslerin işlenişi ve uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları yanı sıra, ilçemizdeki din öğretimi ile ilgili sorunların çözümü masaya yatırıldı. Öğretmenlerimiz sorun ve çözümler hakkında görüşlerini sundu." diye konuştu.