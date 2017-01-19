Sorgun'da Kursiyerler Ürettikleri Mantarın Hasadını Yaptı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan kültür mantarı üretim kursuna katılanlar, ranzalarda ürettikleri mantarların hasadına başladı.



Sorgun Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Erkan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez binası altındaki atıl odada, ranzalara yerleştirdikleri kompostlarda mantar ürettiklerini, son yıllarda ilçede mantar üretimine ilginin giderek arttığını belirtti.





Yaklaşık 14 yıldır mantar üreticiliği ile ilgili çalışmalar yaptığını dile getiren Aydın, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bir süre önce açılan kursa gerek ilçeden gerekse çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.





Silivri'de 11 yıl mantar üreticiliği ile uğraştığını, son üç yıldır da Sorgun'da aynı çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Aydın, Sorgun'da açılan kurslara katılan kursiyerlerden 6'sının mantar üretim tesisi kurduğunu vurguladı.



Aydın, "Bu dönem açtığımız kursa 26 kişi devam ediyor. Bunların 10-12'si kurs sonunda kendi tesislerini kurarak mantar üretmeyi düşünüyor. Bugün ilk hasadımızı yapıyoruz. İlk hasattan 35-40 kilogram ürün bekliyoruz." dedi.



Kursiyerlerden Doğan Zararsız da daha önce yurt dışında işçi olarak çalıştığını ve Türkiye'ye döndükten sonra ne iş yapabileceği konusunda yaptığı araştırmalar sonucu kursa katıldığını söyledi.



Zararsız, şöyle konuştu:





"Önce pazarı gezdim, mantarın kilosu 7-8 liradan satılıyor. Pazar sıkıntısı diye bir şey yok. Kurslara kayıt olunca iş daha da hoşuma gitti. Kurslara devam ederken bu işi yapabileceğime dair kendime güven geldi. Sorgun Yozgat arasında 50 metrekarelik bir yer kiraladım ve mantar üretimine başladım. İlk hasattan aldığım ürünleri marketlere, pazarlara, manavlara, Kayseri'ye sattım. Oldukça karlı bir iş. Önümüzdeki yıllarda bu tesisi 3-4 katına çıkarmayı düşünüyorum."



İlk hasadın ardından kursiyerler, HEM bahçesine kurdukları mangalda mantar pişirdi.