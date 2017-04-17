Sorgun'da Kur'an-ı Kerim ve Ezan Okuma Yarışması

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Ezan Okuma Yarışması, Sorgun Agah Efendi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.



Yıldız Nida Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Okuma, Yıldız Bilaller Ezan Okuma yarışması ve Yıldız Sada Ku'ran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması olmak üzere üç dalda yapılan yarışmaya, çok sayıda öğrenci katıldı.





Yarışma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, güzel bir yarışma yaşadıklarını, öğrencilerin her üç dalda da oldukça başarılı bir performans gösterdiklerini belirterek, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Böyle bir yarışmaya katılmakla büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Yarışma sonrasında dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Yarışma sonrasında Yıldız Nida Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma dalında Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu'ndan Semanur Karagöz, Yıldız Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Sorgun Anadolu İmam Hatip lisesinden Abdussamet Öcal, Yıldız Bilaller Ezan Okuma yarışmasında Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammet Emin Nazlı birinci oldu.



Dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.