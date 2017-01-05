Sorgun'da Karla Mücadele

Sorgun ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sürüyor.





Sorgun Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerindeki köyler arası yollarda sürgün nedeniyle bir metreden fazla kar biriktiğini söyledi.



Müdürlüğe ait araçların köy yollarında çalıştığını, ilçedeki tüm köy yollarının açık olduğunu ifade eden Kayhan, şunları kaydetti:



"İlçemizin yüksek kesimlerinde bulunan Karalık, Veliöldük, Gököz, Belen Cumafakılı, Emirler, Keser, Büyük Eynerli, Kapaklı gibi köylerimizde şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan sürgünler, zaman zaman kar kalınlığını bir metrenin üzerine çıkarıyor. Öncelikle bu köylerin ilçe ile bağlantısını sağlayan grup yollarını açtık. Şimdi de köylerin birbiriyle olan bağlantı yollarında kar temizleme çalışmaları yapıyoruz. Son olarak Veliöldük, Gököz köyleri arasındaki yol kalmıştı. Orada da çalışmalarımızı tamamladık. Böylelikle tüm yollarımız kardan temizlenmiş oldu."