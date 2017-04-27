Sorgun'da Çöp Kovaları Yenileniyor

Sorgun Belediyesi ilçenin tüm cadde ve sokaklarında bulunan çöp kovalarını yeniliyor.



İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda amacın, kentin temiz görünümü, vatandaşların ise daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürebilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.



"Temizlik imandan gelir" düsturu ile yola çıktıklarını ifade eden Şimşek, şu bilgileri aktardı:



"Bizim belediyecilik anlayışımızla yaptığımız hizmette, hiçbir zaman sınır koymadık ve koymadan da yolumuza devam edeceğiz. Her şeyin en iyi ve en güzelini Sorgun halkına sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz, 130 asma çöp kovası alımı yaptık ve Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere Hastane Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Müftüoğlu Caddesi, Şefaatli Caddesi, garajlar çevresi ve bazı okul bahçelerindeki çöp kovalarını yeniledik. Caddelerimizin temizliğini sağlamak için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, halkımızın da özenle kullanacağından şüphem yok."