Sorgun Belediyesinde Güvenlik Tedbirleri

Sorgun Belediyesi, bina girişlerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.



Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyede personel ve vatandaşların girişi için 3 ayrı kapı bulunduğunu ve bu kapıların tümüne x-ray cihazı konulduğunu belirtti.



Alınan önlemlerin güvenlik açısından bir gereksinim olduğunu ifade eden Vural, "Ülkemiz son günlerde birçok terör saldırılarına maruz kalıyor. Görüyoruz ki terör artık dağlarda değil şehirlere indi. Gözü dönmüş caniler, bombalarla, otomatik silahlarla, güçlü patlayıcılarla, masum insanların canına kastediyor." dedi.



Sorgun'un doğu-batı ve güney-kuzey bağlantı yollarının tam kesiştiği noktada bulunduğunu dile getiren Vural, "Her gün binlerce insan gelip geçiyor ya da burada konaklıyor. Bunlardan hangisinin iyi niyetli, hangisinin kötü niyetli olduğunu bakarak anlamamız mümkün değil. Belediyemize de her gün yüzlerce vatandaş girip çıkıyor. Bunun için güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldık. Giriş kapılarına x-ray cihazı koyduk." diye konuştu.