Sorgun Belediyesi Bozulan Yolları Onarıyor

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kar yağışının ardından bozulan yolları onarmak için çalışmalara başladı.



Aşırı soğuk hava ve kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki bazı yolların zarar gördüğünü belirten Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, "Kar yağışının sona ermesiyle birlikte ekiplerimiz, kent merkezinde bozulan yolları tespit etmeye başladı. Atatürk Bulvarı, Murat Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve diğer bölgelerde ekiplerimiz onarım çalışmalarına başladı. Oluşan risk faktörlerini önlemek amacıyla ekiplerimiz, bozulan tüm yolların onarımını yapacak" dedi. - YOZGAT