Sorgular & İlişkiler
... Yaş Sınırı: 9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : Balıkesirİlce : AyvalıkMekan : Sanat FabrikasıMekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1Başlangıç Saati : 28.04.
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Yaş Sınırı: 9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : Balıkesir
İlce : Ayvalık
Mekan : Sanat Fabrikası
Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Sorgular & İlişkiler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io