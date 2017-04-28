Sorgular & İlişkiler

... Yaş Sınırı: 9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : Balıkesirİlce : AyvalıkMekan : Sanat FabrikasıMekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1Başlangıç Saati : 28.04.

Sorgular & İlişkiler

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Yaş Sınırı: 9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Balıkesir

İlce : Ayvalık

Mekan : Sanat Fabrikası

Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Sorgular & İlişkiler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Fevzipaşa, Balıkesir, Ayvalık, Fabrika, Hayır